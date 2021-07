O-TON Jens Spahn (CDU), Gesundheitsminister: "In unserem eigenen Interesse, im Interesse jedes Einzelnen und im Interesse Deutschlands zusammenarbeiten in Europa, in der Europäischen Union, das haben wir sehr stark in der Pandemie - Einmal muss ich Corona erwähnen - In der Pandemie erlebt, dass wir gemeinsam stärker sind. Weil dieses Virus einfach auch keine Grenzen kennt, braucht es eben auch eine europäische, eine gemeinsame Antwort. Und das gilt bei Daten eben auch. Das Internet kennt keine Grenzen. Die Daten, die wir jeder von uns jeden Tag da lassen in diesem Internet einfach durchs Nutzen durchs Handy nutzen, das Smartphone nutzen. Die sind weltweit unterwegs. Und Gesundheitsdaten, das ist das Sensibelste, was es gibt, sind die persönlichsten Daten, die es gibt. Und gleichzeitig kann man, wenn man sie richtig zusammenführt, richtig auswertet, viel Nutzen schaffen, gerade auch für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Und das alles wollen wir eben einbringen aus den Diskussionen heute auch in die Debatten in Europa. Also nein, nicht in die Schublade, sondern im Gegenteil Richtung Brüssel gehen wir dann damit in die Diskussionen auf europäischer Ebene."

