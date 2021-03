HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Ich bin dankbar, dass Bund und Länder gestern unseren Vorschlägen und meinen Vorschlägen beim Testen und beim Impfen gefolgt sind. Es stehen mehr Tests zur Verfügung. Bei den Schnelltest übersteigt das Angebot mittlerweile deutlich die Nachfrage. Die Selbsttests werden in den nächsten Tagen nach den ersten Zulassungen an vielen Stellen im Land, nach und nach zuwächst auch, verfügbar sein. Ab dem 8.3, tatsächlich eine Woche später, ab nächsten Montag, wird der Bund die Kosten für einen Bürgertest übernehmen. Alle können sich regelmäßig kostenlos in einem der Testzentren vor Ort testen lassen. Wir setzen auf Vielfalt vor Ort. Es wird pragmatisch umgesetzt, flexibel, kreativ in Böblingen, in Tübingen, Schmalkalden, in vielen anderen Landkreisen bereits. Der Bund setzt den Rahmen rechtlich und finanziell. Der Bund übernimmt die Kosten. Umgesetzt wird vor Ort. Über 5,5 Prozent der Deutschen sind geimpft. Zuerst die besonders Verwundbaren. Und wir sehen die täglichen Meldungen, wie der Schutz dabei wächst. Ab April werden die Arztpraxen routinemäßig mit impfen, jeden Tag Zigtausende, Hunderttausende, später Millionen. Wir müssen schneller werden. War der Impfstoff am Anfang knapp, kommt, er jetzt in steigender Menge. Impfdosen, die da sind, müssen schnellstmöglich verimpft werden. In den Impfzentren der Länder, in den Arztpraxen, später auch bei den Betriebsärzten. Das ist die berechtigte Erwartung der Bürgerinnen und Bürger. Das ist auch meine Erwartung und mein Ziel als Bundesminister für Gesundheit."

