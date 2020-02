Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am Mittwoch die Südpfalz-Kaserne im rheinland-pfälzischen Germersheim besucht. Dort sind die rund 120 unter Quarantäne stehenden Rückkehrer aus dem chinesischem Wuhan untergebracht. Spahn rechnet nicht damit, dass der Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie bereits erreicht ist. Es schließt weitere Infektionen auch in Deutschland nicht aus. "So wie es wichtig ist, dass wir hier vor Ort alle an einem Strang ziehen und im Bund, so ist es eben auch wichtig, dass wir in Europa und in der Welt an einem Strang ziehen. Deswegen soll es ein Gesundheitsminister-Treffen in der Europäischen Union geben. Die französische Kollegin und ich haben die kroatische Präsidentschaft darum gebeten. Ich denke, das wird in den nächsten Tagen dann auch stattfinden können, um zu einer gemeinsamen Einschätzung für Europa und die Europäische Union zu kommen." Derzeit werde ein Termin für das Treffen der EU-Gesundheitsminister gesucht, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mit. In Deutschland gebe es unverändert zwölf bestätigte Fälle.