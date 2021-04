HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Die Zahl der Covid -19 Intensivpatienten steigt viel zu schnell. Sie legt bereits wieder bei fast 4500 Intensivpatienten in deutschen Kliniken. Die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte, schlagen zu Recht Alarm. Sie sind seit Monaten, seit vielen Monaten unter Dauerstress. Wir dürfen nicht warten, bis die Kliniken überlastet sind. Das gilt jetzt mit B1.1.7 als auch ansteckendere Variante umso mehr. Darum müssen wir diese dritte Welle brechen, und zwar möglichst rasch. Das heißt Kontakte reduzieren und Mobilität runterfahren. Nur so verändern wir weiter steigende Fallzahlen. Und, das ist mir besonders wichtig, nur so schützen wir unser Gesundheitssystem vor Überlastung. Um diese Zahlen zu senken, braucht es konsequente und möglichst bundeseinheitliche Maßnahmen. Meines Erachtens wäre eine Bund-Länder-Runde eigentlich das richtige Format dafür. Aber wenn manche schon die Einschätzung der Lage nicht teilen, dann wird es natürlich schwierig. Eine kurze Rücksprache reicht jedenfalls angesichts der Lage nicht. Ich kann mich über manche Äußerungen dieser Tage nur wundern. Ich empfehle uns allen, den Parteienstreit, Wahljahr hin oder her, runterzufahren und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, die Bekämpfung der Pandemie. Und hier müssen wir übrigens, egal ob Bundesgesetz oder Ministerpräsidentenkonferenzen, alle an einem Strang ziehen. Es braucht ein Lockdown, um die aktuelle Welle zu brechen und dauerhaft und stabil unter 100, deutlich unter 100, idealerweise bei der Inzidenz zu kommen. Das kann eine Brücke bauen in eine Phase, um dann testgestützt mehr zu öffnen, auch mehr als vorher im Einzelhandel, in der Außengastronomie, bei Fußballspielen. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Er ist deutlich unter 100, um dann testgestützt zu öffnen."

