O-TON BUNDESGESUNDHEITSMINISTER JENS SPAHN (CDU): "Das wissen wir eigentlich schon seit Apres-Ski Ischgl, dass da, wo wir gesellig miteinander werden, wo man nah beieinander ist, im Zweifel nach zwei, drei Glas Bier dann vielleicht auch nicht mehr auf jede Regel achtet, da wird es diesem Virus besonders leicht gemacht. Das zeigt mir eben - ich will kein Spielverderber sein, aber bitte auch bei solchen Veranstaltungen Abstand halten und aufeinander aufpassen. […] Die Erfahrung, die mir die Wirte, die Gastronomen schildern, ist, es hängt gar nicht zuerst von der Größe ab. Man kann auch mit 15 oder 20 in der Gruppe dann, wenn sich keiner an die Regel halten will, natürlich schon in eine Gefährdung hineinkommen bei diesen Infektionen. Gleichwohl sehen wir eben auch, bei größeren Veranstaltungen, da geht es noch schneller. Und da müssen wir jetzt mit den Ländern einfach noch einmal reden, dass wir da auch ein einheitliches Vorgehen haben, was diese Lockerung angeht."

