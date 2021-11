Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn besuchte am Freitag einen Impfbus, der in unmittelbarer Nähe des Tagesortes der Gesundheitsminister von Bund und Ländern in Lindau am Bodensee, geparkt hatte. Positiv fand Spahn sicher, dass viele Bürger offenbar entschieden hatten, sich hier spontan eine Spritze gegen Corona abzuholen. Die aktuelle Corona-Lage ist allerdings überhaupt kein Grund zur Freude: Das Robert-Koch-Institut hat am Freitag 37.120 neue Corona-Fälle gemeldet - so viele wie nie zuvor an einem Tag. 154 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die Lage sei "sehr besorgniserregend", schrieb das RKI in seinem Wochenbericht. Spahn und Vertreter der Ärzteverbände hatten sich schon vor der Gesundheitsminister-Konferenz darauf geeinigt, allen Bürger ein halbes Jahr nach der ersten Impfserie eine sogenannte Booster-Impfung anzubieten. Auch damit, so die Hoffnung von Spahn und vielen Experten, kann die vierte Corona-Welle möglicherweise noch unter Kontrolle gebracht werden.

Mehr