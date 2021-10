(Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet.) O-TON BUNDESGESUNDHEITSMINISTER JENS SPAHN (CDU) "Die deutsche Impfkampagne ist noch erfolgreicher als bisher gedacht. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass bis zu fünf Prozent Bürgerinnen und Bürger mehr geimpft sind, als bisher in den Meldedaten sich ablesen lässt. Das gibt uns zusätzliche Sicherheit für Herbst und Winter. Es gibt vor allem zusätzliche Sicherheit dafür, dass wir draußen auf die Regeln, auf Schutzmasken verzichten können. Und dass wir mit 3G geimpft, genesen, getestet im Innenraum und mit medizinischen Schutzmasken in Bus und Bahn tatsächlich als Maßnahmen für Herbst und Winter auch gut durch diese Zeit kommen können. Aus heutiger Sicht sind bei dieser Impfquote keine weiteren Beschränkungen notwendig." "Die Diskrepanz zwischen gemeldeten Impfungen und dem, was jetzt das Robert-Koch-Institut auch in Umfragen festgestellt hat, ergibt sich eben dadurch, dass möglicherweise manche Impfungen nicht gemeldet worden sind, dass da ein Thema ist bei den betriebsärztlichen Impfungen, das haben wir ja schon länger auch gesagt, darauf hingewiesen. Es wird auch immer mal wieder vorgekommen sein, dass etwa nach Impfungen in einem Pflegeheim das mobile Impfteam vielleicht gesagt hat, okay, die Papierdinge, das Eingeben ins System, das machen wir morgen und dann ist es das Wochenende geworden und dann ist es gar nicht mehr passiert. Das kann bei so einer großen Kampagne immer mal wieder vorkommen. Und deshalb haben wir das Robert-Koch-Institut gebeten, als wir die ersten Erkenntnisse hatten, das mal zu validieren, das tatsächlich mal messbarer zu machen. Wie groß dieser Unterschied ist. Und ich finde bis zu 5 Prozent mehr geimpfte Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, das ist ein echter Unterschied. Und den müssen und wollen wir natürlich jetzt auch mit einbeziehen in unsere Überlegungen." "Nun, was wir vor allem eben brauchen ist eine hohe Grundimmunität in der Bevölkerung. Die wird erreicht durch Impfungen oder durch Infektionen. Ich kann nur empfehlen, den Weg über Impfungen zu gehen. Das ist der sichere Weg. Aus heutiger Sicht, wenn keine neue Variante entsteht, werden wir spätestens im Frühjahr aus dem Winter heraus auch zu Normalität und Freiheit zurückkehren können."

