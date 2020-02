BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT O-TON BUNDESGESUNDHEITSMINISTER JENS SPAHN (CDU) "Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Diesen Satz habe ich gestern sehr bewusst gesagt, um uns alle auch auf ein neues Szenario und auf die neue Entwicklung vorzubereiten. Denn wir müssen damit rechnen, dass mit den Entwicklungen, die wir in Norditalien, aber jetzt auch in Nordrhein-Westfalen sehen, sich die Epidemie auch bei uns ausbreitet. Bisher ist es gelungen, und es wird weiterhin mit Hochdruck daran gearbeitet, jede Infektion frühzeitig zu erkennen. Den infizierten Patienten zu isolieren, klinisch zu behandeln und alle Kontaktpersonen zu identifizieren, dann auch aufzusuchen, zu testen und vorsorglich in häusliche Quarantäne zu bringen." O-TON BUNDESINNNENMINISTER HORST SEEHOFER (CSU) "Denn nach dem Auftreten der Fälle von Corona-Infektionen in Europa und in Deutschland hat sich die Lage deutlich verschärft. Wir haben deshalb den Auftrag, als verantwortliche Minister das Menschenmögliche zu tun zum Schutz unserer Bevölkerung, ohne dass wir den absoluten Schutz versprechen können. Deshalb ist gestern dieser Krisenstab eingerichtet worden. Zwischen BMW und BMW aber sind fast alle anderen Bundesministerien auch beteiligt. Dieser Krisenstab hat sich vor allem mit zwei zentralen Fragen, die zum Einmaleins der Inflationsbekämpfung gehören, zu beschäftigen. Das ist einmal die Infektionsquelle in Deutschland zu unterbinden. Auf der anderen Seite Infektionsquelle nach Deutschland. In den Griff zu bekommen."