Das Rote Kreuz hat am Sonntagvormittag bestätigt, dass sich unter denen am Samstag aus Wuhan zurückgekehrten Deutschen zwei Personen mit Corona-Infektionen befinden. Wie die übrigen Passagiere, die mit einer Bundeswehrmaschine aus China zurückgekommen waren, sind sie zunächst in Frankfurt untersucht worden und dann in die Quarantäne-Unterkunft in Germersheim gebracht worden. Der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel hierzu: „Die wurden in Frankfurt getestet, aber das Ergebnis wurde erst genannt, als sie schon hier waren, darüber wurden wir heute morgen informiert. Und deshalb haben wir die beiden Personen, mit dem Corona Virus, die behaftet sind, wieder nach Frankfurt in die Klinik zurückverbracht." Genauso würde mit weiteren Fällen verfahren werden, sollten diese auftreten, so Brechtel. Er erklärte zudem, der Beginn der Quarantänedauer von zwei Wochen werde nun ab Sonntagmorgen gemessen. Für die Betreuung der Rückkehrer in der Unterkunft ist das Deutsche Rote Kreuz zuständig. "Ich habe gerade vorhin nochmal bei dem DRK-Leiter nachgefragt, der ja in der Quarantäne-Station mit seinen Mitarbeitern ist. Der hat mir bestätigt, es ist eine sehr gute Stimmung, die Stimmung ist ruhig, sie sind freiwillig da und es besteht kein Grund zur Beunruhigung." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte, die nun aufgetretenen Fälle zeigtene, dass es eine gute Entscheidung gewesen sei, die Rückkehrer gesammelt unterzubringen. Spahn rechtfertigte, dass auch die Partner und Kinder der deutschen Staatsbürger mit zurückgeholt worden seien. Durch enge Zusammenarbeit mit den Ländern wolle er Falschinformationen entgegenwirken, die zu Corona verbreitet würden. „Dafür ist aus meiner Sicht aber auch notwendig, dass wir immer dann informieren, wenn wir auch gesicherte Erkenntnisse haben. Es ist niemandem geholfen, wenn wir mit Halbwissen hausieren gingen, sondern immer dann, wenn wir gesicherte Erkenntnisse haben, über den Virus, über die Frage von Infektionen, über die Lage insgesamt geben wir sofort mit bestmöglicher Transparenz und Offenheit, wie halt jetzt eben auch hier in die Information rein. Wichtig ist aber eben auch, das sind immer Informationen auf dem Stand der Dinge. Das ist eine dynamische Lage." Für weitere Maßnahmen, insbesondere für den Flugverkehr, sei schon bald eine Konferenz der Gesundheitsminister aller G7 Staaten geplant, so Spahn.