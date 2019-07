Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will Notaufnahmen in Klinken entlasten. Die Rettungsstellen seien oft von Patienten überlaufen, denen man im ärztlichen Bereitschaftsdienst besser helfen könne, sagte der CDU-Politiker am Montag. "Dazu wollen wir erstens gemeinsame Notfallleitstellen der Länder, der Kommunen und der Kassenärztlichen Vereinigung schaffen. Diese werden sowohl über die Rufnummer 112 wie auch über die Rufnummer 116 117 dann für die Bürgerinnen und Bürger rund um die Uhr, 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar sein. Zweitens wollen wir integrierte Notfallzentren an Krankenhäusern einrichten. Diese sollen als Anlaufstelle dienen, die jederzeit zugänglich ist. Sie sollen eine qualifizierte Ersteinschätzung vornehmen und gegebenenfalls eine erforderliche Erstversorgung einleiten." "Wir machen den Rettungsdienst zu einem eigenständigen Leistungsbereich in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Die Versorgung am Notfallort und eine eventuell erforderliche Rettungsfahrt werden dabei beispielsweise voneinander getrennt und unabhängig voneinander vergütet." Ein Arbeitsentwurf sei in der vergangenen Woche an die Länder geschickt worden, so Spahn. Für die Reform der Notfallversorgung wird eine Grundgesetzänderung nötig.