Mehr als 50.000 spanische Flaggen hat eine Vereinigung von Opfern und Betroffenen des Coronavirus am Sonntag in einem Madrider Park aufgestellt. „Wir haben einen emotionalen Akt durchgeführt, um Gerechtigkeit einzufordern und der Opfer zu gedenken", schrieb die Vereinigung auf ihrem Twitter-Account. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle ist am Freitag gegenüber zum Vortag um mehr als 12.000 auf über 715.000 angestiegen. Kein Land in Westeuropa ist stärker von der Krise betroffen als Spanien. Seitdem die strengen Lockdown-Maßnahmen am 21. Juni wieder aufgehoben wurden, steigen alle Kurven wieder nach oben. Im ganzen Land sind nach Angaben der Johns Hopkins Universität mehr als 31.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Regionalverwaltung in Madrid hat am Freitag die neuen Sperrmaßnahmen auf acht weitere Teile der spanischen Hauptstadt ausgeweitet. Die Regionalregierung empfahl sogar einen Lockdown für die gesamte Stadt. Der dicht besiedelte Großraum Madrid mit seinen rund sieben Millionen Einwohnern macht mehr als ein Drittel der Krankenhauseinweisungen in der Corona-Krise in Spanien aus.

