STORY: In Spanien ist ein Verdachtsfall der Marburg-Krankheit aufgetreten, einer tödlichen Infektionskrankheit, die in Äquatorialguinea bereits zur Quarantäne von zahlreichen Personen geführt hatte. Das haben die Gesundheitsbehörden der Region Valencia am Samstag mitgeteilt. Ein 34-jähriger Mann, der sich kürzlich in Äquatorialguinea aufgehalten hatte, war von einem Privatkrankenhaus in eine Isolierstation des Krankenhauses La Fe in Valencia verlegt worden. Dort sollen weitere Tests durchgeführt werden, so die Behörden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation kann das Marburg-Virus eine Sterblichkeitsrate von bis zu 88 % aufweisen. Es gibt keine zugelassenen Impfstoffe oder antivirale Behandlung. Symptome sind nach Angaben der WHO Fieber, Müdigkeit, blutdurchsetztes Erbrochenes und Durchfall. Äquatorialguinea hatte zuletzt neun Todesfälle und 16 Verdachtsfälle der Krankheit gemeldet.

Mehr