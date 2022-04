STORY: Nach etwa zwei Jahren fällt in Spanien weitgehend die Maskenpflicht. Die Regierung in Madrid verabschiedete ein entsprechendes Dekret. Demzufolge gilt ab Mittwoch an den meisten Orten die Maskenpflicht nicht mehr. Das Dekret besagt, dass nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Krankenhäusern, Gesundheitszentren sowie in Altenheimen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes weiter Bestand hat. Hintergrund dieser Maßnahme sind sinkenden Corona-Infektionszahlen. In Spanien liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei knapp 257. Im Vergleich dazu liegt die Inzidenz in Deutschland offiziellen Angaben zufolge noch bei 688.

