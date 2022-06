STORY: Feuerwehrleute einer spanischen Militäreinheit kämpften am Sonntag gegen Waldbrände in der nördlich gelegenen Provinz Navarra. Bewohner der nahe gelegenen Stadt Artazu mussten ihre Wohnungen verlassen, der Ort wurde evakuiert. In mehreren Regionen des Landes haben Trockenheit und Wind die Entstehung von Waldbränden begünstigt. In der Sierra de la Culebra in Zamora brannten mehr als 25.000 Hektar Land, auch in Katalonien stand Vegetation im Flammen. Die Temperaturen waren in Spanien am Sonntag zuletzt drastisch gesunken. Die so entstehende höhere Luftfeuchtigkeit dürfte die Löscharbeiten in den betroffenen Gebieten begünstigen.

