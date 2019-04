Bei keinem Fest in der spanischen autonomen Region Katalonien dürfen die Castells fehlen. Die traditionellen haushohen Türme aus wagemutigen Menschen. Sie sind das Sinnbild katalanischer Kultur und werden gerade in jüngster Zeit als Demonstration für die Unabhängigkeit Kataloniens benutzt. Denn Viele Katalanen wünschen sich nach wie vor eine Lossagung von Spanien, wie DAVID TARRATS aus Barcelona. "Ich stimme für jemanden, der Kataloniens Unabhängigkeit verteidigt, meine Rechte und Sprache." Am Sonntag wird in Spanien gewählt. Der seit Juni 2018 amtierende sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez hatte Neuwahlen ausgerufen, nachdem seine Minderheitsregierung keinen Haushalt durchbringen konnte. Nun könnte sich die politische Blockade fortsetzen, da weder dem rechten noch dem linken Lager eine eigene Mehrheit winkt. "Es wird kompliziert, weil niemand über etwas spricht und keine politische Partei weiß, was sie tun will. Die Politiker haben mich enttäuscht, ich dachte, sie ziehen an einem Strang, aber sie wollen nur ihren Sitz verteidigen. Diese Situation hat mich getroffen." Viele Spanier sind Umfragen zufolge noch unentschlossen, wo sie ihr Kreuz setzen sollen. Zumindest kann der vom Amtsbonus profitierende Regierungschef damit rechnen, dass die Sozialisten mit gut 30 Prozent der Stimmen stärkste Kraft werden - gefolgt von der konservativen Volkspartei mit rund 20 Prozent. Ins Parlament drängt auch mit Vox eine Partei vom rechten politischen Rand. Ihr wird ein zweistelliges Ergebnis vorhergesagt. Bei einem Patt nach den Wahlen könnten aber ausgerechnet die Nationalisten aus Katalonien zum Zünglein an der Waage werden.