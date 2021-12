Angesichts einer Zunahme der Infektionszahlen wegen Omikron führt Spanien wieder eine Maskenpflicht im Freien ein. Der Schritt sei Teil eines neuen Maßnahmenpaketes, erklärt Ministerpräsident Pedro Sanchez vor Regionalchefs. Zuletzt stieg die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Spanien auf einen Rekord von fast 50.000. An neuen Beschränkungen führe kein Weg vorbei, sagte Sanchez. "Wir haben nicht den März 2020 und auch nicht das Weihnachtsfest des letzten Jahres. Zum Glück leben wir in einer anderen Zeit. Neunzig Prozent der spanischen Bevölkerung ab 12 Jahren sind geimpft, während es letztes Jahr um diese Zeit noch niemand war. Deshalb werden wir die Impfungen intensivieren und Präventionsmaßnahmen wie die Verwendung von Masken ergreifen. Ich bin mir der Müdigkeit und Besorgnis über diese neue Welle durchaus bewusst. Und auch der Erschöpfung, die durch die vielen Monate dieser Pandemie hervorgerufen wurde. Aber wir müssen auf unsere Strategie vertrauen." Trotz der zahlreichen Neuinfektionen ist der Zahl der Krankenhauseinweisungen und der Patienten auf der Intensivstation im Vergleich zu früheren COVID-19-Wellen realtiv gering. Das Tragen von Masken in Innenräumen ist in Spanien bereits vorgeschrieben. Viele Spanier hatten es aber bisher vorgezogen, auch im Freien Masken zu tragen, obwohl die diesbezügliche gesetzliche Verpflichtung im Juni aufgehoben wurde. Stimmen aus Madrid: "Ich denke, Beschränkungen sind gut, weil wir uns dann vielleicht nicht so viel bewegen. Wir sind einfach zu unvorsichtig. Wir sind uns nicht bewusst, was es mit dem Virus auf sich hat. Leider gab es in meiner Familie einen Todesfall. Die Leute glauben, dass das Virus nicht existiert." "Ich bin mir nicht sicher. Aber die Fälle sind gestiegen, wie zu Beginn der Pandemie. wir sind geimpft und all das, aber es gibt viele Fälle. Ich denke also, dass die Beschränkungen gut sind." Die spanische Regierung schlug außerdem vor, die Vorschriften für den Verkauf von Corona-Schnelltests in Apotheken zu lockern. Katalonien konnte sich mit der Forderung nach landesweit strengeren Einschränkungen nicht durchsetzen. Die Region mit der Metropole Barcelona hatte am Dienstag unter anderem die Schließung von Clubs, Bars und Discos sowie nächtliche Ausgangsbeschränkungen angekündigt.

