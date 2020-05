Spaniens Regierung wirbt um Touristen und trommelt daher für eine Rückkehr der Touristen nach der Corona-Zwangspause. Ab dem 1. Juli sollen Quarantäne-Regeln wegfallen. Das Schlimmste liege hinter dem Land, twitterte Außenministerin Arancha Gonzalez Laya am Montag, Im Juli werde man Spanien schrittweise für internationale Touristen öffnen und die höchsten Gesundheitsstandards garantieren. Auch in Barcelona und Madrid durften am Montag Bars und Restaurants in ihren Außenbereichen wieder Gäste bewirten. In Barcelona sagten einige der ersten Gäste: O-Ton: "Es wirklich schön jetzt, es ist echt erfrischend! Es ist auch schön, wieder ein Stück Normalität zu erleben nach dieser langen Zeit. Also etwas ganz Einfaches tun zu dürfen, es ist gut, es fühlt sich defnitiv gut an." O-Ton: "Es war so lange, und jetzt diese Erleichterung, ins normale Leben zurückzukommen. Am ersten Tag draußen einen Drink zu genießen, sehr gut, wir sind zufrieden!" Viele Lokale aber blieben geschlossen, weil es sich nicht rechne, nur etwa die Hälfte der sonst üblichen Gäste bewirten zu können. In ganz Spanien hätten derzeit lediglich 15 Prozent der Gaststätten geöffnet. Der Tourismus steuert etwa zwölf Prozent zur Wirtschaftsleistung bei. Normalerweise verbringen etwa 80 Millionen Menschen ihre Ferien in Spanien. Das Sommergeschäft gilt als entscheidend, um die erwartete Rezession abzumildern. Spanien ist besonders stark von der Pandemie betroffen, fast 29.000 Menschen starben nach offiziellen Angaben in Verbindung dem Virus. Das Land hatte im Kampf gegen den Erreger besonders scharfe Restriktionen verhängt. Inzwischen normalisiert sich die Lage aber schrittweise.