In Spanien hat die Regierung mehrere Städte unter Quarantäne gestellt. Die katalanischen Behörden begannen am Donnerstagabend mit der Abriegelung von vier Städten rund um das Dorf Igualada - rund 50 Kilometer nördlich von der Millionenmetropole Barcelona. Es ist die erste Isolation einer Region in Spanien seit dem Ausbruch von Covid-19. Ein katalanischer Regierungssprecher teilte mit, dass etwa 70.000 Menschen betroffen seien. Spanien ordnete seit einem drastischeren Anstieg von Infizierten ein Landeverbot für Flugzeuge aus Italien an und warnte vor Reisen ins In- und Ausland. Zudem arbeite man an Maßnahmen für die Wirtschaft. Schulen und Universitäten werden landesweit für mindestens zwei Wochen geschlossen.