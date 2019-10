Aus dem monumentalen Mausoleum im sogenannten Tal der Gefallenen in ein privates Grab auf einem staatlichen Friedhof im Norden der spanischen Hauptstadt Madrid. Die Überreste des spanischen Diktators Francisco Franco wurden exhumiert und am Donnerstag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen umgebettet. Neben Familienangehörigen Francos nahmen auch Regierungsvertreter an der Zeremonie teil. Die Sozialisten hatten seit langem versucht, Franco zu exhumieren und ihn an einen weniger umstrittenen Ort zu bringen. Eine Gesetzesänderung der Regierung verbot schließlich den Verbleib von Francos Überresten an einem öffentlichen Platz, was ihn als politische Figur hervorhob. Francos Angehörige gingen daraufhin monatelang dagegen vor. Letztendlich musste der Oberste Gerichtshof entscheiden. Im September erlaubte er die Exhumierung, die rund 63.000 Euro kosten soll. Franco starb nach einer fast 40-jährigen Herrschaft 1975, doch das Erbe des spanischen Diktators spaltet das Land noch heute. Francos Anhänger sehen in ihm einen Machthaber, der nach Jahrhunderten der Unruhen für die längste Friedensperiode in Spanien sorgte. Seine Gegner verweisen hingegen auf Hunderttausende Opfer des unter Franco entfachten Bürgerkriegs und der anschließenden Franco-Ära.