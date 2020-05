In diesem Sommer wird zwar keine Europameisterschaft stattfinden, aber dafür könnten sich vielleicht einige Fußballfans über die spanische Liga freuen, wo man dann auch so manchen Superstar in Aktion sehen könnte. Denn der Plan der spanischen "La Liga" lautet, ab dem 12. Juni loszulegen. Auch wenn sich der Präsident der spanischen Liga, Javier Tebas, am Sonntag in Madrid noch vorsichtig äußerte: "Ich würde mir wünschen, dass es der 12. Juni ist. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es wird von vielen Faktoren abhängen, wie z.B. einem möglichen Anstieg der Infektionen. Es sind Faktoren, die nicht vom Fußball, sondern von der spanischen Gesellschaft abhängen. Wir müssen sehr vorsichtig sein und uns darauf konzentrieren, die Gesundheitsmaßnahmen zu befolgen. Das Virus ist immer noch da. Mit weniger Infektionen - aber es ist immer noch da." Natürlich ging der Blick der Spanier auch in Richtung der deutschen Bundesliga, wo der Spielbetrieb ab dem 16. Mai wieder loslegen soll. Und in einem ähnlichen Verfahren basiert die Grundlage für den Wiederanpfiff in Spanien auf umfangreichen Coronavirus-Tests von Spielern und Betreuern. Und auch leere Stadien gehören mit dazu. Die verbleibenden Partien der Rückrunde würden dann jedoch täglich stattfinden, also fast wie bei der Gruppenphase einer EM. Die Vereine haben auf jeden Fall ihr Training bereits wieder anlaufen lassen. Und ob es dann tatsächlich auf einen Start für die spanische La Liga hinausläuft, das wird sich wohl erst in den kommenden Tagen oder Wochen entscheiden.