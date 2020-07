Nichts grünt derzeit so grün, als wenn Spaniens Blüten blühen: Die britische Regierung hat ihre Reisewarnung für Spanien auf die Inseln der Balearen und Kanaren ausgeweitet. Grund dafür sei die derzeitige Corona-Lage in Spanien, teilte das britische Außenministerium mit. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez kritisierte diese Haltung am Montag in Madrid. Die britische Regierung mache hier Fehler: O-Ton: "Nehmen wir den Fall der Kanaren, der Balearen, der Regionen von Valencia und Andalusien: Dort, dabei bleibe ich, sind die summierten Corona-Fälle weniger als jene, die gerade jetzt in Großbritannien bestätigt sind. Also, wenn wir es im Sinne der Epidemiologie betrachten, würde es derzeit sicherer sein, sich an diesen Zielen in Spanien aufzuhalten als im Vereinigten Königreich." Dieser britische Tourist aus Liverpool am spanischen Strand sagt, er könne die Haltung seiner Regierung nicht fassen: O-Ton: "Das ist doch unglaublich. Dafür gibt es keinen Grund! Ich denke, hier ist es am sichersten. Ihr habt doch hier die Beschränkungen lange vor uns gestartet. Also das ist unglaublich!." Erst am Samstag hatte die britische Regierung auf dem Höhepunkt der Sommersaison eine 14-tägige Quarantäne für Spanien-Rückkehrer in Kraft gesetzt.

