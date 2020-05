Erleichterung bei den Spielern von Real Madrid und auch bei den Kickern von weiteren Teams der spanischen Profi-Liga am Montag. Denn es war das erste Mal seit März, dass sie das gemeinsame Gruppentraining am Ball wieder aufnehmen durften. Es ist also ein kleiner Schritt in Richtung Neustart der Saison. João Félix von Atletico Madrid zeigte sich erfreut über die neuen Trainingsmöglichkeiten des Teams: "Es war der erste Tag, an dem wir alle zusammen waren und gegeneinander spielen konnten. Wir haben auf engstem Raum trainiert. Das macht uns Spaß und wir hatten das bereits sehr vermisst." Die spanische "La Liga" schaute gespannt auf den Neustart der Bundesliga in Deutschland. Denn aus dem nun laufenden Spielbetrieb kann man sich viel abgucken. Doch in Spanien waren die Folgen der Corona-Pandemie viel heftiger zu spüren als in Deutschland. Im europäischen Vergleich war Spanien eins der am stärksten betroffenen Länder. Nun hoffen die Profi-Kicker auf einen Neustart in Spanien ab Mitte Juni. Das Konzept sieht vor, dass dann in einem täglichen Spielbetrieb die noch verbleibenden 11 Spieltage nachgeholt werden.