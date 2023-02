STORY: Ermittler sind mutmaßlichen Kunst-Räubern in Spanien auf der Spur gekommen. Die Polizei gab am Freitag bekannt, dass sie zwei Zeichnungen des surrealistischen Malers Salvador Dalí aus dem Jahr 1922 wiedergefunden hat. Sie waren im vergangenen Jahr bei einem Einbruch in ein Haus in Barcelona gestohlen worden. Der Wert der Illustrationen wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Fachleute untersuchten die Kunstwerke und bestätigten, dass es sich um Originale handelt. Bei Razzien nahm die spanische Polizei drei Brüder im Alter von 50, 53 und 55 Jahren fest. Die Ermittler ließen verlautbaren, dass die drei Brüder es gezielt auf Häuser in wohlhabenden Vierteln rund um Barcelona abgesehen hätten. Bei den Ermittlungen gegen die Kunst-Diebe und den anschließenden Razzien beschlagnahmte die katalanische Polizei, nach eigenen Angaben, auch andere Kunstwerke, darunter Grafiken des spanischen Künstlerkollegen Joan Miró sowie Luxusuhren und wertvolle Münzen.

Mehr