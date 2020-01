Fast 300 Hunde, hauptsächlich Chihuahuas und Spitze hat die spanische Polizei am Donnerstag bei Razzien auf zwei illegalen Welpenfarmen am Stadtrand von Madrid entdeckt. Viele von ihnen waren gesundheitlich angeschlagen. Die Polizisten fanden auch zwei tote Tiere. Ihre gefrorenen Körper waren in Zeitungspapier eingewickelt. Bei einigen Hunden waren die Stimmbänder durchtrennt, möglicherweise um zu verhindern, dass sie bellen und die Nachbarn alarmieren. Mehrere Personen wurden festgenommen. Darunter auch Tierärzte, die offenbar illegal Zertifikate ausstellten und die Hunde mit Identifikations-Mikrochips versahen. Mit ihrer Hilfe konnten die illegalen Hundezüchter wohl lange unentdeckt bleiben. Die Gruppe war zu einem der größten europäischen Vertreiber von Chihuahuas und Spitzen geworden. Die Händler verkauften Hunde in ganz Spanien. Soziale Medien nutzten sie zur Vermarktung der Tiere. Die Polizei geht davon aus, dass die Gruppe in mehr als einem Jahrzehnt ihrer Tätigkeit Gewinne von mehr als 2 Millionen Euro erzielt hat. Tierschutzorganisationen kümmern sich nun um die Hunde. Ein Gericht soll über ihr Schicksal entscheiden.