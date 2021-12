Der spanischen Polizei ist ein Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen. Am Dienstag verhaftete sie in mehreren Städten Mitglieder einer Drogenbande. An der Razzia waren auch die französische und die belgische Polizei beteiligt. Die Bande soll mehrere Tonnen Marihuana und Kokain nach Spanien geschmuggelt und verkauft haben. Der Chef soll ein Mann mit marokkanischer Staatsbürgerschaft gewesen sein. Er war mit einem internationalen Haftbefehl gesucht worden. Die Geschäfte scheinen sehr gut gelaufen zu sein: In dem Wohnhaus des Anführers fanden die Ermittler eine Million Euro in bar, Schmuck im Wert 3 Millionen Euro und eine Uhr im Wert von 800.000 Euro. Außerdem soll der Mann 10 Autos der Luxusklasse und mehrere Yachten besessen haben. Bei der Razzia beschlagnahmten die Beamten außerdem zwei Laptops, sie enthalten Details zu den Schmuggelgeschäften der Bande. Es könnte also sein, dass bald weitere Verhaftungen folgen.

