STORY: Die spanische Polizei hat einen internationalen Drogenhändlerring zerschlagen, der offenbar aus Hamburg geführt wurde. Dabei wurden 44 Verdächtige festgenommen. Sie haben deutsche, spanische, marokkanische und chinesische Staatsangehörigkeit, teilte die Guardia Civil mit. Die Operation „Schuld“ in Zusammenarbeit mit Europol und der Kriminalpolizei Hamburg hatte bereits Ende 2021 begonnen. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Beamten 50 Häuser und Wohnungen und beschlagnahmten mehr als 4 Millionen Euro in bar, Schmuck und 23 Luxusfahrzeuge, teilte Europol mit. Das kriminelle Netzwerk transportierte wöchentlich zwischen 100 und 200 Kilogramm Marihuana sowie Haschisch mit Wohnmobilen und internationalen Transportfahrzeugen nach Hamburg, so die Ermittler. Die Finanzen wurden über illegale Geldinstitute abgewickelt.

Mehr