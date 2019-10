Der Oberste Gerichtshof in Spanien hat neun Anführer der katalanischen Separatisten wegen Volksverhetzung zu neun bis 13 Jahren Haft verurteilt. Drei weitere Angeklagte wurden wegen des gescheiterten Abspaltungsversuchs 2017 am Montag lediglich des Ungehorsams schuldig befunden und entgingen damit einer Gefängnisstrafe. Vom schwersten Vorwurf, der Rebellion, sprach das Gericht alle zwölf Angeklagten frei. Der ehemalige Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, der zurzeit in Belgien im Exil lebt, nannte die Haftstrafen eine "Ungeheuerlichkeit". Anwohner in Barcelona waren entrüstet über den Richterspruch: "Das Urteil ist furchtbar unfair. Es ist ein Urteil, das den Grundrechten, dem Protest- und Versammlungsrecht, dem Recht auf freie Meinungsäußerung und der parlamentarischen Immunität zuwiderläuft. Es ist sehr ungerecht, dass ein Sprecher eines Parlaments im Gefängnis sitzt, weil er einen Gehörlosen aus dem Weg geräumt hat. Nirgendwo sonst auf der Welt passiert das. Es ist eine rechtliche Verirrung in jeglichem Sinne." "Als der spanische Staat unsere Politiker und unsere legitime Regierung einsperrte, zeigte er, dass er nicht mehr weiter weiß. Sie denken, dass wir aufgeben werden, aber das werden wir nicht. Der Richterspruch ist für uns der Anfang vom Ende. Wir waren bisher still und haben abgewarteten, was passieren würde. Wir hatten die Hoffnung auf einen Dialog, aber der Staat ist nicht für einen Dialog bereit. Das Urteil ist sehr unfair, es ist eine große Schande und es ist eine sehr schlechte Demokratie." Während man in Madrid ganz anderer Meinung war: "Ich denke, das die Anklage wegen Rebellion völlig gerechtfertigt war, weil sie wirklich gegen die Gesetzte des Staates und gegen die Demokratie verstoßen haben. Und sie hätten die Höchststrafe bekommen sollen." "Es ist eine richtige Entscheidung. Meine bescheidene Meinung ist, dass wenn sie schuldige sind, dann müssen sie auch für ihre Schuld zahlen." Im Oktober 2017 hatte eine Mehrheit für die Loslösung Kataloniens von Spanien gestimmt. Puigdemont rief einige Wochen später die Unabhängigkeit Kataloniens aus. Die Madrider Zentralregierung setzte daraufhin die Regionalregierung ab, und die spanische Justiz leitete Ermittlungen ein. Das Urteil kommt im Vorfeld vorgezogener landesweiter Neuwahlen. Weil nach der Wahl im April auch in monatelangen Verhandlungen keine Regierungsbildung möglich war, soll es am 10. November Neuwahlen geben. Es ist die vierte derartige Abstimmung in vier Jahren.