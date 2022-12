STORY: Fußball-Geschichte hat die marokkanische Nationalmannschaft bereits geschrieben. Denn als erstes afrikanisches und arabisches Team stehen die Spieler im Halbfinale einer Weltmeisterschaft. Und der Stolz erstreckt sich weit über die arabische Welt. Dieser Ladenbesitzer in Jordanien beschreibt, was er aktuell so erlebt: JORDANISCHER SOUVENIRVERKÄUFER, TAREK SABATI: "Die Nachfrage nach der marokkanischen Flagge ist riesengroß. Ich kann kaum mithalten und beschaffe jeden Tag neue. Wir feiern in Jordanien fast mehr als in Marokko." Im Halbfinale geht es für das Team aus Marokko, das bisher bereits Belgien, Spanien und Portugal aus dem Turnier gekegelt hat, am Mittwochabend in Katar gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich mit seinen Stars Kylian Mappe und Antoine Griezmann. Frankreichs Coach Didier Dechamps erwartet eine schwierige Partie: FRANKREICHS TRAINER DIDIER DESCHAMPS: "Sie haben eine große Unterstützung in der Bevölkerung. Das ist gut für sie. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es sehr laut werden wird. Ich habe das gehört und meine Beobachter haben es mir auch gesagt. Meine Spieler wurden entsprechend gewarnt. Das gehört dazu und ist nicht das, was einen dazu bringt, Tore zu schießen. Aber das vorher zu wissen, ist gut. Diese Unterstützung gab es bis jetzt. Und es wird im Halbfinale gegen uns natürlich nicht weniger werden. Sich auf ein Spiel vorzubereiten heißt, sich das vorzustellen, was auf dem Spielfeld sein wird. Aber es gibt auch noch das Drumherum. Und meine Spieler wissen, was sie da erwarten wird." Das Halbfinale findet am Mittwochabend um 20 Uhr deutscher Zeit statt. Und auf den Gewinner der Partie wartet dann im Finale am Sonntag Argentinien. Die haben bereits am Dienstagabend klar gegen Kroatien gewonnen.

Mehr