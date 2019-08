Am Sonntag wählen in Sachsen und Brandenburg rund 5,3 Millionen Wahlberechtigte neue Landtage. Die Spitzenkandidaten nutzten den Freitag vor den Wahlen für Kundgebungen zum Abschluss ihres Wahlkampfs. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD trat in Oranienburg auf. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, Spitzenkandidat der CDU, hielt eine Kundgebung in Leipzig. Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass die beiden Ministerpräsidenten im Amt bleiben könnten - wenn auch mit anderen Regierungskonstellationen. Dennoch ist die Spannung groß. Vor allem in Brandenburg stellt sich die Frage, ob die AfD erstmals stärkste Kraft in einem Landesparlament wird. Seit Wochen warnen andere Parteien und auch Wirtschaftsvertreter vor einem Imageschaden der Bundesländer. Die SPD in Brandenburg hat in dem Kopf-an-Kopf-Rennen die AfD mittlerweile als Hauptgegner benannt - auch um die Wahl zu einer Richtungsentscheidung hochzustilisieren. Dabei ist allerdings klar, dass die AfD in keinem Fall Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung hätte. Alle Parteien haben eine Koalition strikt abgelehnt. Die Spitzenkandidaten der AfD, Andreas Kalbitz für Brandenburg und Jörg Urban, beendeten ihren Wahlkampf am Freitag in Königs-Wusterhausen. In Sachsen wird mit Spannung darauf geblickt, wie viele Direktmandate die AfD holen kann. In Umfragen liegt sie mittlerweile deutlich hinter der CDU.