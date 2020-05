Deutliche Verluste zu Handelsbeginn am Montag an der Frankfurter Börse. Drohende zusätzliche Belastungen für die Weltwirtschaft schlugen die Anleger zum Wochenbeginn in die Flucht. Der deutsche Leitindex fiel zur Eröffnung am Montag um drei Prozent auf 10.553 Punkte. Im Streit über die Rolle Chinas beim Ausbruch der Coronavirus-Krise droht US-Präsident Trump dem Land mit neuen Strafzöllen. Sollte es einen neuen Zollkrieg zwischen China und den USA geben, könnte das die Weltwirtschaft von der Rezession in die Depression stürzen, warnten Analysten. Aber auch die Wirtschaft in Deutschland brauche jetzt eine Perspektive, sagte Robert Halver von der Baader Bank: "Corona tut weh. Vor allen Dingen Deutschland. Exportnation, wir leiden. Hohe Industriekultur, das ist ganz schlimm. Was wir jetzt in der Berichtssaison sehen, tut richtig weh. Und die Politik hat die Aufgabe, endlich auch zumindest einen Exitplan zu stricken, damit wir wissen, wohin gehen wir. Ein Vision brauchen wir. Jeder Mensch braucht die berühmte Mohrrübe vor seinem Maul, hätte ich fast gesagt. Wie der Esel, damit man nach vorne läuft. Es geht nicht nur darum "flatten the curve" zu sagen. Sondern auch zu sagen, "but not flatten the economy". Das ist ganz wichtig. Denn die Aufräumarbeiten, die Wirtschaftkrise, wird gewaltig werden." Ein Teil der Kursverluste ging nach Angaben von Analysten auch auf das Konto von Nachhol-Effekten. Am Freitag hatten zahlreiche europäische Börsen wegen des Mai-Feiertags geschlossen und konnten nicht auf die Kursverluste in Tokio, London und New York reagieren.