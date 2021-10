Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben am Montag ihre Sondierungen zur Bildung einer Ampel-Koalition fortgesetzt. Demonstrativ trafen die Parteichefs der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, zusammen mit FDP-Chef Christian Lindner und FDP-Generalsekretär Volker Wissing am Verhandlungsort auf der Berliner Messe ein. Die Parteivertreter hatten sich darauf verständigt, der Presse am Montag keine Interviews zu geben. Die Gespräche sollen am Dienstag fortgesetzt werden. Eine dritte Sondierungsrunde in dieser Woche ist am Freitag geplant. Vor den Gesprächen hatte Habeck die noch großen Differenzen in der Steuer- und Finanzpolitik mit der FDP betont. Der SPD-Vizevorsitzende Kevin Kühnert äußerte trotzdem sich optimistisch, dass noch in diesem Jahr eine Ampel-Koalition gebildet wird.

