Die Sozialdemokraten haben kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg ein Konzept für eine Steuer auf große Vermögen beschlossen. Das SPD-Präsidium sprach sich am Montag für die Wiedereinführung der Vermögenssteuer aus und beschloss Eckpunkte. Die kommissarische SPD-Co-Vorsitzende Malu Dreyer sagte, die SPD wolle Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen wieder stärker in den Mittelpunkt stellen. Dabei strebe die SPD relativ hohe Freibeträge an, damit wirklich nur Multimillionäre und Milliardäre zur Kasse gebeten würden. "Bei uns in Deutschland wird vor allem die Arbeit besonders hoch besteuert, dagegen das Vermögen nicht. Und das ist einfach nicht adäquat: 40 Prozent der Bevölkerung ist gar nicht in der Lage, Vermögen aufzubauen. Ein Prozent der Bevölkerung besitzt ein Viertel des Vermögens. Und daran sollte sich echt etwas verändern. Beim Koalitionspartner CDU/CSU stößt das Vorhaben auf Widerstand. "Wir lehnen Steuererhöhungspläne ab", sagte CSU-Chef Markus Söder. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer war der gleichen Meinung: "Es geht nicht darum, dass wir Steuern erhöhen. Es geht nicht darum, dass wir Vermögenssteuer einführen. Es geht darum, wo wir entlasten können, wo wir anreizen können. Das ist unser Punkt an dem wir arbeiten werden und das ist ein diametraler Unterschied zur SPD." Die Vermögenssteuer würde nach Plänen der Sozialdemokraten jährlich bis zu zehn Milliarden Euro einbringen, die der Staat in eine bessere öffentliche Infrastruktur stecken soll. Betroffen seien Grundbesitz, Immobilien, Unterrnehmensanteile sowie Bargeld. Im Gespräch sei ein Steuersatz von 1 Prozent, bei sehr großen Vermögen auch bis zu 1,5 Prozent. Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und Kandidat für den SPD-Vorsitz, hatte sich schon am Wochenende hinter die Pläne gestellt.