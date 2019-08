(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) SPD-Bundesminister auf einem Klausurtreffen am Sonntag in der Villa Borsig in Berlin am Sonntag: O-TON BUNDESFINANZMINISTER UND VIZE-KANZLER OLAF SCHOLZ (SPD): "Die wichtigste Frage, die gegenwärtig überall diskutiert wird, ist was wir an wirksamen, weitreichenden Maßnahmen in Deutschland auf den Weg bringen, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Wie notwendig das ist merken wir in diesen Tagen angesichts der furchtbaren Waldbrände die man in Brasilien sehen kann. Das zeigt uns übrigens auch, dass das keine Sache ist die nur in einem Land gelöst werden kann sondern die weltweit notwendig ist, dass da was passiert. Und wir, jedenfalls hier in Deutschland, müssen dafür sorgen, dass das bei uns richtig gemacht wird." O-TON BUNDESUMWELTMINISTERIN SVENJA SCHULZE (SPD): "Wir werden unsere Klimaziele erreichen. Wir werden das aber so tun, dass die Menschen sich das auch leisten können, dass es nicht vom Einkommen abhängt ob man jetzt einen Beitrag zum Klimawandel leistet oder nicht. Das ist das Sozialdemokratische. Wir werden darauf achten, dass es eben nicht nur der Markt regelt, sondern wir ganz klar auch die Menschen mit kleinen, mit mittleren, mit normalen Einkommen im Blick haben." O-TON BUNDESARBEITSMINISTER HUBERTUS HEIL (SPD): "Und ich will, dass für Kurzarbeit - wenn sie nötig ist - wo immer es geht mit Qualifizierung verbinden damit wir auch für den Fall einer wirtschaftlich schwierigen Situation gestärkt aus ihr hervorgehen können. Das ist das, was Sozialdemokraten, der sozialdemokratische Teil der Regierung, gemeinsam heute hier vorbereitet."