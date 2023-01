STORY: SPD-Chefin Saskia Esken hat am Sonntag erneut vor Alleingängen westlicher Regierungen bei Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt. Man werde die Ukraine weiter sowohl humanitär, finanziell und militärisch unterstützen, sagte Esken vor der SPD-Klausurtagung in Berlin: "Dass wir aber auch ganz klar all diese Unterstützung, sowohl die Sanktionen als auch die Waffenlieferungen und die finanzielle Hilfe immer abstimmen, auch mit unseren internationalen Partnern und Freunden, insbesondere natürlich mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und am Ende geht es aber auch ganz klar darum, dass Deutschland und dass auch niemand sonst Alleingänge wagt. Denn man muss ja ganz deutlich sagen, worin Putin sich wirklich getäuscht hat, das ist die von ihm erwartete Schwäche und Uneinigkeit der Demokratien dieser Welt." Frankreich erwähnte Esken nicht. Die Opposition aber auch Stimmen aus der Ampel-Koalition fordern immer wieder, dass Deutschland der Ukraine nach den Marder-Schützenpanzern auch Leopard-2-Kampfpanzer liefern soll. Führende SPD-Politiker hatten sich am Wochenende zu einer Jahresauftaktklausur in Berlin getroffen.

