Der Rücktritt der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles ist an ihren Parteikollegen und Kolleginnen augenscheinlich nicht spurlos vorüber gegangen. SPD-Vize Malu Dreyer sagte am Montag: O-Ton Malu Dreyer: "Und ich würde mal sagen, jedes Mitglied des Parteivorstandes war wirklich sehr stark auch berührt von ihrer Rede. Wir alle wissen, dass wir Andrea Nahles sehr viel zu verdanken haben und wir wissen auch, wie wir hier stehen, dass Andrea Nahles nicht diejenige ist der man allein zurechnen kann, dass die SPD in dieser wirklich sehr, sehr schwierigen Situation ist." Übergangsweise soll nun eine Dreierspitze die Partei führen. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentinnen von Rheinland-Pfalz, ihre Amtskollegin aus Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, sowie der scheidende hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel werden die Partei kommissarisch führen. O-Ton Manuela Schwesig: "Wir glauben, dass die Situation so schwierig ist und auch die Aufgaben so vielfältig sind, dass wir das in dieser Zeit auf mehrere Schultern verteilen wollen. Und weil wir drei wissen, dass wir sehr unterschiedliche Erfahrungen, Perspektiven und Wissen in diese Aufgabe einbringen können, aber zwischen uns kein Blatt passt." O-Ton Malu Dreyer: "Alle drei stehen für diesen Übergang, alle drei stehen dafür, dass sie nicht für den Parteivorsitz kandidieren werden. Sondern wir stehen dafür, dass wir jetzt den inhaltlichen Weg weiterführen werden, dass wir den Parteitag vorbereiten werden und dass wir all diese Fragen, die es zu klären gibt, auch unter welcher Beteiligung wir das tun, dass diese Fragen jetzt geklärt eben werden." Manuela Schwesig sagte, sie wolle nicht für den Parteivorstand kandidieren, weil sie sich der Entwicklung ihres Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern verpflichtet fühlt. "Ich mache mir große Sorgen, gerade was Ostdeutschland angeht. Wir haben 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, die mutige Bürgerinnen und Bürger, darunter viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten erkämpft haben, meiner Generation einen freien Weg ermöglicht haben, dass 30 Jahre nach diesem Datum wir es mit Kräften wie der AfD zu tun haben, die diese Uhr wieder zurückdrehen wollen. Und deshalb sehe ich meine Verantwortung für die Partei, aber vor allem meine Verantwortung für das Land, für die Menschen, dort vor Ort die Kraft zu investieren." Erst am 24. Juni soll der Parteivorstand entscheiden, wie es weitergeht - ob die SPD den für Dezember anberaumten Parteitag vorzieht und ob die SPD erstmals eine Doppelspitze wählt. O-Ton Thorsten Schäfer-Gümbel: "Die Entscheidung von Andrea Nahles am gestrigen Tag, heute, den Parteivorsitz und morgen den Fraktionsvorsitz niederzulegen, eröffnet für die SPD in dieser sehr schwierigen und auch existenziellen Situation eine Chance auf Neuanfang. Auch dafür gilt ihr Dank und Anerkennung." Angesichts des großen Unbehagens in der SPD mit der großen Koalition wird bei der Auswahl des SPD-Führungspersonals eine Rolle spielen, wie sie sich zur Regierung mit der Union positionieren. O-Ton Malu Dreyer: "Und wir haben nach einem Mitgliedervotum uns entschieden, in die große Koalition einzugehen und wir sind vertragstreu. Und in diesem großen Koalitionsvertrag steht auch drin, dass es eine Revisionsklausel gibt. Deshalb müssen wir und werden wir und wollen wir uns darüber unterhalten, was sind für uns eigentlich wichtige Projekte in der Zukunft." Im Fall eines Koalitionsausstieges könnte es Neuwahlen zum Bundestag geben. Die Union appelliert derzeit an die SPD, zur Koalition zu halten.