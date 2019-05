Die SPD hat offenbar ihre Stellung als stärkste Kraft in Bremen und Bremerhaven erstmals seit 73 Jahren verloren. Die Partei kam bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag ersten Prognosen von ARD und ZDF zufolge auf 24,5 Prozent der Stimmen. Deutlich weniger also als noch bei der letzten Wahl 2015. Damals erzielte die SPD noch fast 33 Prozent der Stimmen. Entsprechend lang waren die Mienen von SPD-Mitgliedern und Bürgermeister Carsten Sieling. O-TON CARSTEN SIELING, SPD-SPITZENKANDIDAT "Wir müssen sagen, dass die Zahlen des heutigen Abends uns nicht zufriedenstellen. Sie sind durchaus enttäuschend, weil wir nach dem jetzigen Stand natürlich erwartet haben, dass es besser ist, aber das ist eine frühe Prognose." Ganz anders die Stimmung bei der CDU. Die Partei erreichte den Hochrechnungen zufolge 25,5 Prozent. Kein deutlicher Zuwachs also, aber eventuell genug, um der SPD ihre Hochburg abzujagen. Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder dankte den Anhängern: O-TON CARSTEN MEYER-HEDER, CDU-SPITZENKANDIDAT: "Also ich möchte mich an dieser Stelle natürlich wirklich von Herzen für die ganze Unterstützung bedanken. Natürlich erst mal bei den Wählerinnen und Wählern, ne. Zum ersten Mal habt ihr gesagt, CDU soll´s machen. Vielen Dank für das Vertrauen. Und dann natürlich bei der ganzen Partei, die sich wirklich geschlossen wie noch nie hinter mir versammelt hat. Die gesagt hat: Carsten, wir machen das mit dir, wir wollen das mit dir, wir wollen gewinnen. Also toll, dass ihr das Thema unterstützt habt, an euch alle, noch vielen Dank. Vielen Dank." Drittstärkste Kraft wurden in Bremen die Grünen mit 18 Prozent, gefolgt von der Linken mit 12 Prozent. Die AfD erreicht voraussichtlich 7 Prozent und die FDP 6 Prozent. Damit wären eine Große Koalition aus CDU und SPD genauso möglich wie ein rot-rot-grünes Bündnis. Auch eine sogenannte Jamaika-Koalition könnte eine Mehrheit erreichen.