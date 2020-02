SPD und Grüne haben die Bürgerschaftswahl in Hamburg nach einer Vorabzählung des Landeswahlamtes klar für sich entschieden und können ihre Koalition fortsetzen. Die Wahlbehörde teilte am Sonntagabend mit, dass die Sozialdemokraten voraussichtlich auf 39 Prozent kommen. Die SPD mit dem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher bleibt damit trotz Verlusten von über sechs Prozentpunkten mit Abstand stärkste Kraft, gefolgt von den Grünen mit 24,2 Prozent. Diese konnten ihr Wahlergebnis im Vergleich zu 2015 verdoppeln. Hier die Stimmen von einigen Bürgern am Tag nach der Wahl: "Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich richtig zufrieden mit dem Ausgang der Wahl. Man hätte sich natürlich irgendwie gewünscht, dass die eine oder andere Partei vielleicht nicht mehr in den Hamburger Landtag bzw. in die Bürgerschaft schafft. Im Großen und Ganzen super Zeichen für Hamburg für eine progressive Politik, freue ich mich sehr drüber." "Ich habe mich erst sehr gefreut nach der ersten Hochrechnung, dass die AfD endlich rausfliegt. Jetzt ist ja leider doch drin. Aber wenigstens abgeklatscht, und das finde ich sehr positiv." "Es ist ja in anderen Bundesländern anders. Daher kann man doch so ein bisschen hoffen, dass Hamburg gut zusammenhält oder gut zusammengehalten hat." Die CDU brach auf 11,2 Prozent ein, während die Linke leicht zulegte auf 9,1 Prozent. Die rechtspopulistische AfD ist demnach voraussichtlich in der Bürgerschaft mit 5,3 Prozent, während die FDP noch zittern muss, ob sie die 5,0 Prozent Hürde packt. Die Wahlbeteiligung legte deutlich zu auf 63,3 Prozent, nach 56,5 Prozent 2015. Ein vorläufiges Ergebnis ist wegen des komplizierten Wahlrechts erst am Montagabend zu erwarten.