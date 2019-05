Zusammenhalt hat die SPD vor der Europawahl beschworen. Nach der Wahl ist das vermutlich noch wichtiger. Denn der Partei stehen nach den Wahlschlappen bei der Europa-Wahl und der Wahl in Bremen schwierige Zeiten bevor. Schon vor der Wahl war spekuliert worden, ob sich SPD- und Fraktionschefin Andrea Nahles bei einem schlechten Ergebnis würde halten können. Berichte über einen möglichen Aufstand waren allerdings dementiert worden. Dennoch: Das Ergebnis könne nicht ohne Folgen bleiben, sagt auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil: "Wir müssen schneller werden, wir müssen konsequenter werden, wir müssen klarer werden. Ich glaube, dass die SPD jetzt sehr viel Arbeit vor sich hat." Das glaubt auch SPD-Chefin Andrea Nahles, die am frühen Montagnachmittag gemeinsam mit den Spitzenkandidaten der SPD für die Europawahl vor die Presse ging. Man habe sehr lange über das Wahl-Debakel gesprochen, sagte Nahles. Schnelle Lösungen für die Probleme gebe es nicht. "Zum ersten Mal sind wir bundesweit auf Platz 3 bei einer nationalen Wahl gelandet. Und das ist für uns alle eine Zäsur. Und das wurde von allen heute auch so eingeordnet. Der Ernst der Lage ist allen vollkommen klar." Sie spüre die Verantwortung, die sie habe, sagte Nahles. Diese wolle sie aber auch ausfüllen. Der Absturz der SPD auf die aktuellen 15 Prozent habe sich in den vergangenen 15 Jahren entwickelt. "Das heißt, es sind Sachen, die tatsächlich in der Analyse nicht neu sind. Wir haben an einigen Stellen festgestellt, dass wir es geschafft haben, schon Fortschritte zu erreichen. Aber es hat absolut nicht gereicht. Und deswegen wird es auch entsprechend sehr ernst, was jetzt die Frage angeht, daraus jetzt die Konsequenzen zu ziehen." Die Beratungen über den Ernst der Lage sollen am kommenden Montag fortgesetzt werden. Dann hat die SPD eine Vorstandsklausur zu dem Thema geplant.