STORY: Die Wahlkämpfer sind vor der Landtagswahl im Saarland am Sonntag im Dauereinsatz. Die Abstimmung im kleinsten Flächenland der Republik gilt als erster Stimmungstest nach der Bundestagswahl. Und auch in Berlin weiß man: Auch von kleinen Ländern können Trends ausgehen. Darauf setzt auch die SPD. Nach dem Sieg bei der Bundestagswahl im September hoffen die Sozialdemokragen nun darauf, dass ein Erfolg an der Saar 2022 auch den Trend für eine Ablösung der CDU-Landeschefs im Norden und Westen einleitet. Tatsächlich deutet sich laut Meinungsumfragen ein Regierungswechsel in Saarbrücken an. In dem am Donnerstag veröffentlichten ZDF-Politbarometer lag die SPD zuletzt bei 41 Prozent und legte gegenüber der Vorwoche noch zu. Die CDU von Ministerpräsident Tobias Hans landete dagegen wenige Tage vor der Wahl nur bei 28 Prozent. Die guten Umfragewerte für die SPD sind auch ein Beleg dafür, dass die bisherige Vize-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger offenbar deutlich beliebter ist als Landeschef Hans. 52 Prozent der Befragten wollen sie laut Forschungsgruppe Wahlen als Ministerpräsidentin. Für Hans votierten nur 31 Prozent. Das Kuriosum im Saarland: Folgt man den derzeitigen Umfragen, könnte sogar ein Zwei-Parteien-Parlament das Ergebnis der Landtagswahl am 27. März sein. Denn laut Forschungsgruppe Wahlen liegen die Grünen nur bei 5,5 Prozent, die AfD bei 6,5 Prozent, die FDP bei fünf und die Linken bei vier Prozent.

Mehr