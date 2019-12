"An Nikolaus ist Groko-Aus", wie die Jusos auf ihrem Bundeskongress vor kurzem noch getextet hatten, ist nicht der Fall. Mit großer Mehrheit wurde der Antrag zum sofortigen Austritt aus der Großen Koalition auf dem SPD-Parteitag am Freitag abgelehnt. Mit übergroßer Mehrheit entschieden sich die Delegierten in Berlin für den Leitantrag, für den die neuen Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans geworben hatten. Am Mittag wurde das neue Spitzenduo mit deutlicher Mehrheit bestätigt. Eine letzte Chance für die Union. Mit dem Koalitionspartner soll neu verhandelt werden. Über einen höheren Mindestlohn, mehr Investitionen und besseren Klimaschutz. Walter-Borjans: "Wer Umverteilung für Teufelszeug hält, der sollte wenigstens anerkennen, dass es Umverteilung in diesem Land schon seit langem gibt. Nur nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Es ist höchste Zeit, das wirklich mal zu ändern." Die Bemühte Harmonie mit Kratzern. Kaum hatte der Parteitag begonnen, verhinderte die SPD am Morgen eine Kampfabstimmung zwischen dem redegewandten JUSO-Chef Kevin Kühnert und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. "Aber ich vertraue den beiden, dass sie sehr genau wissen, mit welcher Botschaft sie von den Mitgliedern, von der Mehrheit der Mitglieder unserer Partei, am vergangenen Samstag ins Amt gewählt wurden. Und diese Botschaft war: Kein Weiter so." "Übrigens Kevin, ich vertraue auch der neuen Führung. Aber Andrea Nahles habe ich auch vertraut, das will ich immer sagen an dieser Stelle. Ich will aber auch sagen, dass wir miteinander nicht selbstzufrieden sein dürfen. Wir haben hart verhandelt für die Grundrente, und wir waren mutig. Wir müssen sie jetzt auch umsetzen. Das wäre idiotisch, aus der Koalition auszutreten, ohne die Grundrente durchgesetzt zu haben. Die Menschen erwarten, dass wir das schaffen, liebe Genossinnen und Genossen." Zu groß war die Angst der GroKo-Befürworter vor einer weiteren Schlappe. Kurzerhand wurde die Zahl der Stellvertreter von drei auf fünf erhöht. Somit wird jeder einen Platz in der neuen Parteiführung finden. Auch Klara Geywitz, die zusammen mit Olaf Scholz gegen Esken und Borjans angetreten war und verloren hatte. Sie wird stellvertretende Vorsitzende: "Wenn wir eine linke Volkspartei sein wollen, dann muss man wissen, das geht von ganz links bis zur Mitte, und wir dürfen uns nie gegenseitig absprechen, gute Sozialdemokraten zu sein. Es war ein hartes Jahr für die SPD. Aber ihr habt jetzt die Chance, dem Ganzen noch einen versöhnlichen Jahresausklang anzufügen. Glückauf!" Auch Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz erfuhr auf dem Parteitag für ihn ungewöhnlich Unterstützung. Malu Dreyer, die die Partei kommissarisch nach Andrea Nahles' Aus übernommen hatte, bedankte sich bei den Ministern in der Regierung. "Allen voran Olaf, Olaf Scholz." Die neue SPD mit der alten Rose in die neue Zeit. Vorerst zusammen mit der Union im Kabinett Merkel IV.