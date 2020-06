Unter anderem mit einer Menschenkette im Berliner Regierungsviertel haben Umweltgruppen am Dienstag gegen eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennermotoren protestiert. Die Prämie könnte Teil eines milliardenschweren Konjunkturpakets zur Wiederankurbelung der Wirtschaft nach der Coronakrise werden. Vom CDU-geführten Wirtschaftsministerium wird eine gestaffelte Prämie favorisiert, von der auch Autos mit Verbrennungsmotoren profitieren sollen. Das wäre das falsche Signal, sagt Viviane Raddatz vom World Wildlife Fund: "Abwrackprämie für Verbrennungsmotoren bringt uns nicht in die Zukunft, sondern zementiert die Probleme der deutschen Autoindustrie und lässt sie in der Vergangenheit verhaften. Das ist Gift für das Klima und den Automobilstandort. Wir brauchen Konjunkturprogramme, die klar nach vorn gerichtet sind, die klar auf emissionsfreie Mobilität setzen. Und die ganz klar den öffentlichen Verkehr, Fahrrad- und Fußverkehr fördern." Die SPD-Spitze hatte vor den Beratungen der Koalition eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennermotoren ausgeschlossen. Der SPD-Vorsitzend Norbert Water-Borjans sagte am Dienstag: "Es gibt Pakete, die sind einigungsfähig. Es gibt eine ganze Menge von Dingen, wo wir gemeinsam der Auffassung sind, dass wir die Wirtschaft stützen müssen, dass wir mittlere Unternehmen am Leben erhalten müssen, Beschäftigung sichern müssen. Aber es gibt eben auch die Dinge, bei der sich CDU und CSU schwer tun. Das ist immer dann, wenn es um kleine und mittlere Einkommen geht. Und es gibt ein großes Thema über das wir reden müssen, nämlich das von unserer Seite aus eine Verkaufsprämie für Verbrennerautos nicht geben kann." Wegen der schwierigen Verhandlungen will die große Koalition erst am Mittwoch über das Konjunkturpaket entscheiden. Angesichts der Größenordnung des Pakets von 80 bis 100 Milliarden Euro solle in aller Ruhe verhandelt werden, hieß es. In der CDU hieß es, das Konjunkturpaket müsse einen "nachhaltigen Effekt auf Wachstum und Innovation" haben. Dazu sei ein Bündel von Reformen nötig.