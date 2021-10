Offenbar kulinarisch versorgt und nach einigem rhetorischen Vorgeplänkel ist es am Sonntag auch für die SPD mit den Sondierungen losgegangen. Zunächst trafen sich die Sozialdemokraten in Berlin mit Vertretern der FDP. Dabei kamen einige mit dem Rad, andere zu Fuß oder, wie SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, in der Limousine. Eines hatten alle gemeinsam, Marco Buschmann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, fasste die Devise so zusammen: Die Sozialdemokraten, die mit einem Team von sechs Personen verhandeln, wollten anschließend am gleichen Ort das zehnköpfige Sondierungsteam der Grünen empfangen. Die Union plante ihrerseits, am Abend mit den Liberalen zu reden und traf dafür zunächst zu Vorgesprächen zusammen. Beide Parteien schicken nach eigenem Bekunden jeweils zehn Verhandler in den politischen Sondierungsring. Neben der Jamaika-Koalition gilt nur noch die Alternative eines Ampel-Bündnisses aus SPD, Grünen und FDP als wahrscheinlich für eine künftige Regierung. Da von verschiedenen Seiten ein zügiges Sondieren angestrebt wurde, könnten schon in der kommenden Woche erste Entscheidungen anstehen.

