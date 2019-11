HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Malu Dreyer, Kommissarische SPD-Vorsitzende: "Das ist ein Stück Abkehr von der Politik, die wir bislang verfolgt haben in der Vergangenheit. Und klar ist einfach, wir wollen nicht mehr, dass Kinder in Hartz IV sind, sondern wir wollen ein eigenständiges System für Kinder haben, das tatsächlich Teilhabe und Bildung für alle Kinder sicherstellt in Zukunft. Es ist ein konsequenter Kampf auch gegen Kinderarmut, weil man einfach immer wieder feststellen muss: Trotz zahlreicher Maßnahmen ist es in Deutschland bislang nicht gelungen, dass wir keine Kinderarmut hätten. Wir sind aber davon überzeugt, dass in einem, so heißt es immer schön, in einem reichen Land wie Deutschland, es eigentlich nicht sein darf, dass Kinder arm sind oder Kinder am Ende dann dazu führen, viele Kinder, dass eine Familie dadurch in die Armut kommt."