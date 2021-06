Suche eine bestimmte Serie von Horrorkurzfilmen

Ich suche einen HorrorKurzfilm. Eventuell nur in französisch. Habe ich vor ca 35 Jahren gesehen. Es geht da um einen Wandschrank. (Plaquard) Dieser befindet sich in einer Pension. Der Besitzer der Pension vermietet das Zimmer an eine Studentin. Nachts hört sie immer Geräusche aus dem Schrank, ihre Sachen sind durcheinander, eine Mäusefalle löst aus, aber nichts gefangen. etc.. Man sieht den Verursacher bis zum Schluss nicht, nur eine Klaue greift von unter dem Bett nach den Beinen erwischt sie aber nicht. Das Monster wohnt im Wandschrank .Am Schluss entdeckt die Studentin das Monster läuft weg, die Treppen der Pension herunter wird aber angesprungen und getötet. Pointe: Es ist die missgeborene Tochter des Pensionsbesitzers, der sie so füttert. Wie heisst diese Serie von Horrorkurzfilmen bzw. der Film?