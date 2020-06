Was für eine Helligkeit am Nacht-Himmel über Brasilien: Am Wochenende war hier dieses spektakuläre Naturereignis zu beobachten. Am Ende seiner Laufbahn stürzte der Meteorit dann über dem Land ab und verschwand vom Himmel. Zuvor aber hatten Astronomie-Experten wie Professor Carlos Fernando Jung vom hiesigen Observatorium Spannendes gesehen: O-Ton: "An diesem Ort wurde ein Feuerball von einem Meteoriten registriert. Mit einem Absolutwert von 4,1. Das Phänomen hatte die Atmosphäre in einer Höhe von 100,2 Kilometern erreicht und brach in einer Höhe von 92,3 Kilometern auseinander. Es dauerte 48 Sekunden und hatte damit eine Länge von genau 7,9 Kilometern." Der Meteorit zog sich über die Gebiete von Santa Caterina und Rio Grande do Sul. Es gab keine Berichte, dass der Absturz des Feuerballs Schäden verursacht hätte.