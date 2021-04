Viele Augen richteten sich bei der Ankunft von Bayern München nach dem Champions League-Aus bei Paris St. Germain auf Bayern-Trainer Hansi Flick. Die Spekulationen darüber, welche Mannschaft Flick nach dieser Saison trainieren wird, hatten nach dem zu knappen Sieg der Bayern in Paris noch einmal an Fahrt gewonnen. Flick - so meinen es einige - könnte Joachim Löw als Bundestrainer beerben. Bei der Ankunft in München gab es dazu aus dem Kreis der Entscheidungsträger der Bayern nichts zu vermelden. So viel ist aber klar. Nach der Pokal-Blamage bei Holstein Kiel hat das Star-Ensemble von der Isar auch das Aus in der Königsklasse zu verdauen. Es bleibt noch die Meisterschaft. Dort liegen die Bayern mit fünf Punkten Vorsprung vor RB Leipzig an der Tabellenspitze. Die nächste Aufgabe in der Bundesliga ist anspruchsvoll: Die Bayern müssen beim Tabellendritten VFL Wolfsburg antreten.

