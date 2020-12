Trotz Corona soll es in diesem Caritas-Altenzentrum in Speyer etwas Adventsstimmung geben. Die Leiterin der Senioren-Einrichtung in Speyer, Gudrun Wolter, erkzählt die Hintergründe: "Da wir keine Adventsfeier in diesem Jahr, wie es normalerweise üblich ist, stattfinden lassen können - also normalerweise ist das bei uns so, dass wir in der Kapelle und der Cafeteria, auch mit Angehörigen, eine sehr schöne Feier haben. Nun kann das so nicht stattfinden. Also suchten wir nach einer Alternative, um auch ein bisschen adventliche Stimmung reinzubringen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen: Ja eigentlich ist im Freien die beste Situation, dort ist es am sichersten. Wir haben den wunderschönen Garten hier, warum nutzen wir nicht diesen Garten?" Corona-konform geht es zu im Caritas-Altenzentrum St. Martha und trotzdem muss auf wenig verzichtet werden. Vom Grill bis zu Glühwein ist alles da. Dazu gibt es Stände mit Strickwaren und Laternen - handgemacht von Mitarbeiterinnen. Außerdem wird eine kostenlose Tombola angeboten, deren Preise gespendet wurden. Natürlich ist es halt nicht wie in den Vorjahren ein großes Fest mit Cafeteria und Kapelle, denn die Gruppen gehen getrennt zum Feiern. Aber immerhin, wenn alle Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, kann man auch so etwas Weihnachts-Atmosphäre zu den Feiertagen kreieren.

