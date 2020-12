Trotz aller Corona-Beschränkungen ist ein Weihnachten ohne Krippenspiel für die evangelische Gemeinde Wilmersdorf-Süd nicht vorstellbar. So kam es zu einer ungewöhnlichen Kooperation von Sport und Kirche. Auf dem Center Court des Tennisklub Blau-Weiß Berlin wurde am Heiligabend ein Kreuz aufgestellt und ein etwas unwilliger Esel die Tribünentreppe hinabgeführt. Wo sonst 2500 Sportfans Tiebreaks und Matchbälle bejubeln, zogen Kinder in den Kostümen von Maria, Josef und den Heiligen drei Königen ein. Ein außergewöhnlicher Gottesdienst passt zu den außergewöhnlichen Corona-Zeiten, sagt Gemeindemitglied Julia Friemuth. "Genau. Es kommt vielleicht diesen ganzen Sinn, das Weihnachtsfest fast noch näher als in der wahren Kirche und dem Kerzenlicht, was auch immer schön ist, aber dieses ist wirklich, finde ich, ganz besonders und geht wirklich auch ans Herz." "Eigentlich passend zur Zeit. Wir sind ja alle ein bisschen eingeschränkt und man ist natürlich heute ein bisschen herausgefordert. Geht man, geht man nicht. Der Wetterbericht war sah nicht gut aus. Aber wir haben uns entschieden, haben uns angemeldet. Die Enkelkinder machen im Krippenspiel mit. Und dann wollen wir es nicht vorhalten lassen: also Opa, Du bist nicht gekommen. Das geht doch nicht." Unbeeindruckt von Wind, Regen und Kälte führte Militärbischof Bernd Felmberg die Gemeinde durch den Gottesdienst. Die Kinder ließen sich vom Wetter nicht beirren und der Esel fand in seinem Gehege schließlich auch Gefallen am bereitliegenden Stroh. Aber einmal noch mussten Felmberg, die Kinder und der Esel raus in die Kälte. Für einen zweiten, etwas späteren Gottesdienst hatten sich wieder zweihundert Gemeindemitglieder angemeldet.

