Großer Auftritt von Film-Star Tom Hanks am Sonntag in London, zur dortigen Premiere des Filmes "Toy Story 4". Darin spricht Oscar-Preisträger Hanks erneut die Rolle des Spielzeug-Cowboys Woody. Im Film geht es nicht zuletzt um Fragen, inwiefern Menschen auch "anders" sein können. Hanks sagte dazu: O-Ton: "Gut, ich denke, jeder Film, sogar ein animierter, muss reflektieren, in was für einer Welt wir leben zu einer bestimmten Zeit. Ich meine, wir leben in einer vielfältigeren Welt. Es gibt mehr Menschen verschiedener Hautfarbe. Die Definition von "Familie" wird so verändert, dass erneut klarer wird, was Liebe zwischen Menschen bedeutet, die sich dafür entscheiden, gemeinsam eine Familie zu sein." Auch der Regisseur des Films, Josh Cooley, wirbt um Toleranz zum Beispiel für lesbische Eltern oder für ethnische Vielfalt: O-Ton: "Wissen Sie, diese Filme sollen ja möglichst viele erreichen. Wir haben entschieden, lasst uns das mischen, viel durcheinander, dann wird das mehr eine Repräsentation unserer Welt." Der Film "Toy Story 4" mit der Stimme von Tom Hanks läuft ab Mitte August dieses Jahres auch in den deutschen Kinos.