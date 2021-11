Große Erleichterung am Donnerstag auf dem Ben Gurion-Flughafen in Tel Aviv. Hier konnten Angehörige ein israelisches Paar in die Arme schließen, das in der Türkei unter Spionageverdacht festgenommen worden war. Die beiden waren verhaftet worden, weil sie in Istanbul ein Privathaus des türkischen Präsidenten Erdogan fotografiert haben sollen. Das Foto hatten sie von einem Telekommunikationsturm mit Aussichtsplattform in Instanbul gemacht. Der türkische Präsident hält in dem Haus zuweilen Staatsempfänge ab. Nach israelischen Medienberichten hatte die Frau ihrer Familie zu Hause in Israel ein Foto des Gebäudes mit den Worten geschickt: "So ein schönes Haus." In der Türkei ist es grundsätzlich verboten, in militärischen Zonen und sonstigen Sicherheitszonen ohne Genehmigung Fotos zu machen. Zusammen mit einem Türken drohte dem Paar eine Anklage wegen Spionage. Der israelische Premierminister Naftali Bennett hatte die Spionagevorwürfe gegen das Ehepaar zurückgewiesen und erklärt, sie arbeiteten nicht für eine israelische Behörde. Seine Regierung schickte einen hochrangigen Abgesandten in die Türkei, um sich für die Freilassung der beiden einzusetzen. Diese Bemühungen hatten nun offenbar Erfolg. "Wir danken dem türkischen Präsidenten und seiner Regierung für die Zusammenarbeit und freuen uns darauf, das Paar in seiner Heimat willkommen zu heißen", erklärte die israelische Regierung.

